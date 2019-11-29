29.11.2019 05:33 | Son Güncelleme: 29.11.2019 05:34

Kartal'da kundaklama şüphesi... Park halindeki otomobil yanarak küle döndü

Dördüncü kez arabası yanan araç sahibi kundaklama iddiasında bulundu

İSTANBUL - Kartal'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil yandı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken araç sahibinin iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Eski sevgili iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi

Olay, saat 04.00 sıralarında Kartal, Cevizli Mahallesi, Han Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bulunan Ünal Demirhan'a ait 34 NK 5465 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gece saatlerinde yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesiyle uykusundan uyanan sokak sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen ekipler yangına hemen müdahale ederken uzunca bir süre soğutma çalışması yaptı. Araç sahibi Demirhan'ın olay yerinde polis ekiplerine verdiği ifadede aracının eski sevgilisi tarafından yakılmış olabileceğini belirtmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yanan dördüncü araca mahalleli müdahale etti

Babasına ait bir arabanın da olay yerine çok yakın bir noktada yakın bir zamanda yandığı öğrenilirken daha önce de iki otomobilin daha park halinde yandığı belirtildi. Olay yerinde boş bir şekilde duran su kapları ve damacanalarla çevredeki vatandaşların otomobilde ki yangına müdahale ettiği anlaşılırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA