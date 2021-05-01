Kartal'da kumar oynayan şahıslara baskın
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Kartal'da kumar oynayan şahıslara baskın

Kartal'da kumar oynayan şahıslara baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da bir iş yerinde yapılan denetimde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 28 kişiye toplamda 68 bin 246 lira para cezası kesildi.

Kartal'da bir iş yerinde yapılan denetimde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 28 kişiye toplamda 68 bin 246 lira para cezası kesildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, COVİD-19 tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri çalışmalar kapsamında, 30 Nisan 2021 tarihinde saat 21.30 sıralarında Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu, 11 şahsın 2 farklı masada kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde 880 lira para, oyun kağıtları ve renkli pullar bulunduğu görüldü.

68 bin lira para cezası

Konu ile ilgili işyerinde bulunan 17 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplamda 53 bin 550 lira, 11 kişiye "Kumar Oynamak" suçundan 14 bin 696 lira olmak üzere toplamda 68 bin 246 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca işyeri sahibi B.D. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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