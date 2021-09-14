Kartal'da kreşli minikler, sevimli dostlar için mama dağıttı - Haberler
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Kartal'da kreşli minikler, sevimli dostlar için mama dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Yerel

Kartal'da kreşli minikler, sevimli dostlar için mama dağıttı Kartal Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk günlerinde, sokaktaki can dostları ile buluştu.

Kartal'da kreşli minikler, sevimli dostlar için mama dağıttı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk günlerinde, sokaktaki can dostları ile buluştu. Minik öğrenciler, bir yandan sevimli patiler ile vakit geçirip onları severken diğer yandan kendilerine hediye edilen mamalarla sokak hayvanlarını besledi.

Türkiye'nin en fazla kreşine sahip kamu kurumu olma özelliğini sürdüren Kartal Belediyesi; Kreş Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile örnek bir etkinliğe imza attı.

Kartal Belediyesi'nin 15 kreşinde bilim, sanat, kültür, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında eğitim alan minik Kartallılar, bir yandan da insan, çevre ve hayvan sevgisi konusunda düzenli aralıklarla organize edilen etkinliklerle bilinçli bireyler olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Kreş Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü, kreşli çocukların sokak hayvanlarına karşı duyarlılıklarının geliştirilmesi ve hayvan sevgisinin küçük yaştan itibaren aşılanmasına yönelik olarak yeni eğitim öğretim yılının ilk günlerinde sokak hayvanlarına mama dağıtımı etkinliği düzenledi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün hediye ettiği mamaları, aileleri ile birlikte sokak köşelerinde, parklarda ve sokak hayvanlarının odaklaştığı sahil kenarlarında sevimli dostlara dağıtan minik öğrenciler, kedilerin başını okşayıp onları severek keyifli de bir vakit geçirdi.

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını, nasıl davranılması gerektiğini onları yakından tanıyarak öğrenen kreşli minikler, hayvanları çok sevdiklerini bu yüzden mama dağıtımı etkinliğinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kartal'da kreşli minikler, sevimli dostlar için mama dağıttı

Kartal'da kreşli minikler, sevimli dostlar için mama dağıttı

Kartal'da kreşli minikler, sevimli dostlar için mama dağıttı

Kartal'da kreşli minikler, sevimli dostlar için mama dağıttı
İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri
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