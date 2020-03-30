Kartal'da kreşler ekrana taşındı - Kartal'da kreşler ekrana taşındı Kartal Belediyesi, kreş öğrencileri için uzaktan eğitim sürecini başlattı Korona virüse karşı tüm ilçe genelinde etkin bir mücadele yürüten Kartal Belediyesi, yurt genelinde yüz yüze eğitime verilen aranın ardından, kreşli minikler için 'uzaktan eğitim...

- Kartal'da kreşler ekrana taşındı

Kartal Belediyesi, kreş öğrencileri için uzaktan eğitim sürecini başlattı

İSTANBUL - Korona virüse karşı tüm ilçe genelinde etkin bir mücadele yürüten Kartal Belediyesi, yurt genelinde yüz yüze eğitime verilen aranın ardından, kreşli minikler için 'uzaktan eğitim sürecini' başlattı. Buna göre kreş öğrencileri, kendileri için hazırlanan eğitim videolarını, Kartal Belediyesi'nin YouTube kanalından izleyebilecek.

Kartal Belediyesi, eğitime verilen aranın ardından kreşli öğrenciler için online eğitim sistemini devreye soktu. Söz konusu uzaktan eğitim kapsamında, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü öğretmenleri tarafından 3-4-5 ve 6 yaş grubu öğrenciler için; içerisinde müzik, spor aktiviteleri, bilimsel deneyler, kavramlar, resim, hikaye, parmak oyunları, şarkılar ve eğlenceli oyunların yer alacağı videolar hazırlandı. Minikler kendileri için hazırlanan uzaktan eğitim videolarını https://www.youtube.com/user/Kartalbld/videos'view=0&sort=dd&shelf_id=2linkine tıklayarak düzenli olarak takip edebilecek.

"Hep birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum"

Yaptığı açıklamada verilecek eğitimi ve kapsamını paylaşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin yeni hizmeti ile alakalı şunları kaydetti: "Eğitim öğretime ara verildiği bu dönemde, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bütün öğretmenleri, minik yavrularımız için eğlenceli oyunlar, eğitimler hazırladı. Öğrencilerimiz, eğitim videolarımızı belediyemizin YouTube kanalından izleyebilecek. Kartal Belediyesi olarak 15 kreş ve 1000'e yakın öğrencimizle okul öncesi eğitimde öncülüğümüze bu konuda da devam ediyoruz. Diğer yandan Korona virüsüne karşı yürüttüğümüz etkin mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz. Doğup büyüdüğüm Kartal'da minik çocuklarımız ve tüm komşularımız için yüzlerce çalışma arkadaşımla birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Duyarlı davranarak hep birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum.

Kaynak: İHA