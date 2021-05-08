Kartal'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan kişilere para cezası verildi
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Kartal'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan kişilere para cezası verildi

Kartal'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan kişilere para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Kartal'da bir kıraathanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplamda 24 bin 244 lira ceza verildi.

Kartal'da bir kıraathanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplamda 24 bin 244 lira ceza verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri ile ilgili çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi alındı.

Yapılan denetimde, kıraathanede iş yeri sorumlusu dahil 6 kişinin bulunduğu, sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada oldukları ve kumar oynadıkları tespit edildi.

Kıraathanede bulunan 6 kişiye, Umuni Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150'şer liradan 18 bin 900 lira, 4 kişiye de "kumar oynamak" 1336'şar liradan 5 bin 344 lira olmak üzere toplam 24 bin 244 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Aranması bulunan bir kişinin ise işlemleri devam ediyor.

Öte yandan kıraathanede masalarda bulunan 32 iskambil kağıdı, 131 pul ve 700 lira muhafaza altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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