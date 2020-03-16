Kartal'da korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor Kartal Belediyesi, korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelindeki dezenfekte ve yıkama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kartal Belediyesi, korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelindeki dezenfekte ve yıkama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Kartal Belediyesi'nin korona virüsü olarak bilinen Covid 19 virüsüne karşı aldığı tedbirler kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ilçe genelinde yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Söz konusu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, alanında uzman ekipler ile birlikte Kartal genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarda, okul ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi.



İnsana ve çevreye zarar vermeyen özel ürünler ile gerçekleştirilen dezenfekte ve yıkama çalışmalarını yerinde inceleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile alakalı ilçe genelinde çok ciddi tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Öncelikle kendi birimlerimiz, kreşler ve okullar ile başladık. Araç gereçlerimiz, kültür merkezlerimiz, belediye hizmet binalarımız ve kamusal alanlarda hijyen tedbirlerimizi almaya gayret gösteriyoruz, ilaçlamalarımızı yapıyoruz. Fakat vatandaşlarımızın da bireysel gayretleri çok önemli. Hijyen kurallarına çok dikkat etmeliler. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeye gayret gösterelim. Bu virüsü, hastalığı hep birlikte yeneceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA