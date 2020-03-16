Kartal'da korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kartal'da korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Haber
Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel

Kartal'da korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Kartal Belediyesi, korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelindeki dezenfekte ve yıkama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

16.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:06
Kartal'da korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Kartal Belediyesi, korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelindeki dezenfekte ve yıkama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Kartal Belediyesi'nin korona virüsü olarak bilinen Covid 19 virüsüne karşı aldığı tedbirler kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ilçe genelinde yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Söz konusu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, alanında uzman ekipler ile birlikte Kartal genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarda, okul ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi.


İnsana ve çevreye zarar vermeyen özel ürünler ile gerçekleştirilen dezenfekte ve yıkama çalışmalarını yerinde inceleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile alakalı ilçe genelinde çok ciddi tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Öncelikle kendi birimlerimiz, kreşler ve okullar ile başladık. Araç gereçlerimiz, kültür merkezlerimiz, belediye hizmet binalarımız ve kamusal alanlarda hijyen tedbirlerimizi almaya gayret gösteriyoruz, ilaçlamalarımızı yapıyoruz. Fakat vatandaşlarımızın da bireysel gayretleri çok önemli. Hijyen kurallarına çok dikkat etmeliler. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeye gayret gösterelim. Bu virüsü, hastalığı hep birlikte yeneceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi Haber
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi Haber
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sinan Akçıl Guido Senia Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Derbi Vatandaş Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Kartal'da korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 11:43:23. #1.15#