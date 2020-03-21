Kartal'da korona virüsü nedeniyle iş yerini kapatan esnaftan kira ve işgaliye alınmayacak
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Kartal Belediyesi, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel

Kartal'da korona virüsü nedeniyle iş yerini kapatan esnaftan kira ve işgaliye alınmayacak

Kartal Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni tip korona virüsüne ilişkin yeni tedbirleri içeren ve 81 il valiliğine yollanan genelgenin içeriğinde duyurduğu gibi esnafın kira ve işgaliyesine destek olacak.

21.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:42
Kartal'da korona virüsü nedeniyle iş yerini kapatan esnaftan kira ve işgaliye alınmayacak

Kartal Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni tip korona virüsüne ilişkin yeni tedbirleri içeren ve 81 il valiliğine yollanan genelgenin içeriğinde duyurduğu gibi esnafın kira ve işgaliyesine destek olacak.

Buna göre İl Özel İdareleri ve belediyelerce işletilen ve korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden bu süre zarfında kira bedeli alınmayacak, işgaliye bedeli ödeyen işletmelerden ise işgaliye bedeli alınmayacak.

"Bu olumsuzluğu hep birlikte yenene kadar, çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Konuya ilişkin konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise şunları kaydetti:

"Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte Kartal Belediyesi olarak bir kriz masası oluşturduk. Oluşturduğumuz kriz masasında aldığımız kararlar gereğince; her geçen gün virüs salgınının önüne geçmek adına önlemler aldık ve çalışmalarımızı olağanüstü ölçüde artırdık. Söz konusu önlem ve çalışmalar kapsamında; çocuklarımızı korumak adına öncelikli olarak okul ve kreşlerimize el atarak o bölgelerin dezenfekte işini ciddi bir çalışmayla gerçekleştirdik. Akabinde bu sırayı bütün; toplu ulaşım araçları, ibadethaneler, kültür merkezleri, kamu binaları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara yayarak izledik. Şu an hala belli bölgelerde düzenli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan vatandaşlarımızın ve özellikle yüksek risk grubundan komşularımızın belediyemize bedenen gelmese de işlerini halledebilmeleri amacıyla bazı hizmetlerimizi devreye soktuk. Belediyemize gelerek işini halletmek zorunda kalan vatandaşlarımıza da temassız ateş ölçer uygulaması ile bir yandan hizmet verip bir yandan tedbir alıyoruz. Dün semt pazarlarını dolaşarak alınan tedbirleri yerinde inceledik. Pazarbaşlarına vatandaşlarımızın ve esnafımızın kullanabilmesi için dezenfektan ünitesi yerleştirdik. Korona virüsüne karşı başlattığımız mücadelemizi, bu olumsuzluğu hep birlikte yenene kadar gece gündüz demeden çalışarak sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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