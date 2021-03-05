Kartal'da korkutan yangın...Dershane alevlere teslim oldu

Kartal'da korkutan yangın...Dershane alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Kartal'da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı. Yangın drone ile havadan görüntülenirken, dershanenin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.

Yangın, Kartal Yukarı Mahalle Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir dershanede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki kablolardan başlayan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. O esnada bina içerisinde bulunan vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce telaşla binayı terk etti. Çıkan duman ve alevleri fark eden çevredeki ise vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Öte yandan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR