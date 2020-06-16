Kartal'da kontrolden çıkarak direğe çarpan lüks otomobil kamerada
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Kartal'da kontrolden çıkarak direğe çarpan lüks otomobil kamerada

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında aşırı hızlı otomobil önce kaldırıma daha sonra refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Kartal'da kontrolden çıkarak direğe çarpan lüks otomobil kamerada
16.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:17

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında aşırı hızlı otomobil önce kaldırıma daha sonra refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Kaza, Kartal'da Uğurmumcu Mahallesi Yakacık caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Cadde üzerinde 34 LD 1656 plakalı otomobil sürücüsü N.E.G. aşırı hız nedeniyle direksiyon kaybederek refüjde bulunan ağacı devirdikten sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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