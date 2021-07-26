Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 1 yaralı
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Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce orta refüjü geçti ardından yolun karşı tarafına uçup ters döndü.

Kartal'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce orta refüjü geçti ardından yolun karşı tarafına uçup ters döndü. Otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kartal'da Gümüşpınar Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Renault marka otomobiliyle seyir halinde olan İdil Azçelebi, iddiaya göre bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje daldı. Refüjden fırlayan otomobil yolun karşı tarafına uçarak takla atıp ters döndü. Sürücü, ters yatan araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüsü araç içerisinden çıkardı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ters dönen otomobil çekici yardımı ile yoldan çekildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 1 yaralı
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 1 yaralı
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 1 yaralı
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 1 yaralı
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 1 yaralı - Haberler
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