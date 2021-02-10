Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı

10.02.2021 10:40 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:44
Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı

Kartal Belediyesi'ne bağlı faaliyet yürüten Komşu İletişim Merkezi (KİMER) saha ekibi, Kartal'daki 20 bini aşkın haneye ulaşarak vatandaşların talep ve görüşlerini yüz yüze iletişimle kayıt altına aldı.

Kartal Belediyesi'ne bağlı faaliyet yürüten Komşu İletişim Merkezi (KİMER) saha ekibi, Kartal'daki 20 bini aşkın haneye ulaşarak vatandaşların talep ve görüşlerini yüz yüze iletişimle kayıt altına aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ulaşılabilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaklaşık bir ay önce öncülüğünü gerçekleştirerek başlattığı proje kapsamında devam eden ev ziyaretlerinde ekipler, pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşlarla yüz yüze görüşerek şikayet ve taleplerini tek tek kayıt altına alıyor.

Kartal'a, her bir bireyin görüş, öneri ve şikayetleri alınarak artı değer kazandırılmasının amaçlandığı saha hareketi ile şimdiye kadar Yalı, Yunus, Topselvi ve Yakacık Yeni Mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler son olarak Gümüşpınar Mahallesi'nde ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Gökhan Yüksel'in de sık sık katıldığı ev ziyaretlerinde anket çalışmasının ardından hane halkına hijyen kitlerini teslim ediyor."YÜZ YÜZE İLETİŞİME ÖNEM VERİYORUZ"

Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Komşularımız, Kartal Belediyesi'ne istedikleri her platformdan kolaylıkla zaman engeli olmadan ulaşabiliyor. Ancak biz yüz yüze iletişime de büyük önem veriyoruz. Komşularımızın istek ve şikayetleri ile ilgili daha fazla veri toplayarak daha isabetli ve hızlı hizmet vermek adına Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi ile saha ziyaretlerini başlattık. Bir aylık bir sürede 20 binden fazla haneye ulaştık ve çok değerli geri bildirimler topladık. Bu anlamda gerçekleştireceğimiz yeni hizmetlerde bu görüşlerin de büyük katkısı olacaktır." dedi.


Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı
Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı
Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Erol Bulut Deniz Türüç Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal'da Komşu İletişim Saha Hareketi 20 bin haneye ulaştı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 10:58:30. #1.14#
title