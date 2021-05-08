Kartal'da kısıtlamaya rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara 24 bin 244 TL ceza
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Kartal'da kısıtlamaya rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara 24 bin 244 TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da kısıtlamaya rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara 24 bin 244 TL ceza Kartal'da korona virüse aldırmadan kıraathanede bir araya gelip kumar oynayan şahıslara baskın yapıldı.

Kartal'da kısıtlamaya rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara 24 bin 244 TL ceza

İSTANBUL - Kartal'da korona virüse aldırmadan kıraathanede bir araya gelip kumar oynayan şahıslara baskın yapıldı. 6 kişinin bulunduğu kıraathanedekilere toplam 24 bin 244 TL ceza kesilirken bir şahsın aranmasının olduğu tespit edildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 6 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Mahallesinde kıraathane olarak faaliyet yürüten bir işyerinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 6 şahsın bulunduğu, şahısların sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu ve kumar oynadığı tespit edildi. Masalarda bulunan 32 adet iskambil kağıdı, 131 adet pul ve 700 TL para ele geçirildi, şahısların yapılan sorgulamasında bir şahsın aranıyor olduğu anlaşıldı.

6 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince 18 bin 900 TL 4 şahsa ayrıca "kumar oynamaktan" 5 bin 344 TL olmak üzere toplam 24 bin 244 TL idari para cezası işlemi uygulandı. İşyeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Aranması bulunan şahıs hakkında ise tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kartal'da kısıtlamaya rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara 24 bin 244 TL ceza
Kartal'da kısıtlamaya rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara 24 bin 244 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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