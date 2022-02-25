KARTAL, İSTANBUL (İHA) - Kartal'da kiralık araçla uyuşturucu satan torbacı yakalandı

İSTANBUL Kartal'da polis ekipleri, kiralık bir araçla uyuşturucu madde ticareti yapan şahsı kıskıvrak yakaladı. Operasyon yapılan adreste gerçekleşen aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek, farklı türlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ve 5 bin 165 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sokak satıcısı - torbacı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde rezidansta kalan bir şahsın kiralık bir araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler yaptıkları kapsamlı çalışma ile şahsın kimlik bilgileri ve adresini tespit etti. 22 Şubat'ta adrese yapılan operasyonda G.A. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek, 21.8 gr metamfetamin, 1 gr kokain, 2 gr bonzai, 0.2 gr eroin, 1 gr skunk ve 5 bin 165 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs 23 Şubat tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.