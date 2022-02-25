KARTAL'DA KİRALIK ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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KARTAL'DA KİRALIK ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARTAL'da araç kiralayarak uyuşturucu sattığı tespit edilen G.A. yakalandı.

KARTAL'da araç kiralayarak uyuşturucu sattığı tespit edilen G.A. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah bulundu.

Polis ekipleri, gelen ihbarlar üzerine araç kiralayarak uyuşturucu satan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipleri geçen salı Kordonboyu Mahallesi'ndeki rezidansa operasyon düzenlendi. Operasyonda G.A. gözaltında alındı. Evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 50 fişek, 26 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 165 lira para ele geçirildi.

G.A ise emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı

Madde İmal ve Ticareti" ve "Silah Ticareti" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARTAL'DA KİRALIK ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KARTAL'DA KİRALIK ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KARTAL'DA KİRALIK ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KARTAL'DA KİRALIK ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Uyuşturucu, Tragger, Polis, Silah, Güncel, Haberler

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