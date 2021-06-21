KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI: 6 KİŞİYE 38 BİN 730 LİRA CEZA
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KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI: 6 KİŞİYE 38 BİN 730 LİRA CEZA

KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI: 6 KİŞİYE 38 BİN 730 LİRA CEZA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali ÇAĞLAR TINBEK/KARTAL'da kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 38 bin 730 lira para cezası kesildi.

Ali ÇAĞLAR TINBEK/

KARTAL'da kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 38 bin 730 lira para cezası kesildi.Kıraathaneye düzenlenen baskın anları da kameraya yansıdı. Polis ekipleri, bugün gece saatlerinde Kartal Yukarı Mahalle İstasyon Caddesi'nde bulunan kıraathanenin koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu ve kumar oynandığı yönünden ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında içeride 5 kişinin kumar oynadığını, sokağa çıkma kısıtlaması ile koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri belirlendi. Masanın üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen bin 160 lira ele geçirildi.  İş yeri sorumlusu ile birlikte toplam 6 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince 18 bin 900 lira para cezası kesildi.  5 kişiye de kumar oynamaktan 6 bin 680 lira, iş yeri sorumlusu H.İ.A.'ya da "4733 ve 4207 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında 13 bin 150 lira para cezası uygulandı. 

KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI: 6 KİŞİYE 38 BİN 730 LİRA CEZA
KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI: 6 KİŞİYE 38 BİN 730 LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI: 6 KİŞİYE 38 BİN 730 LİRA CEZA - Haberler
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