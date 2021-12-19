KARTAL'DA KESK 'GEÇİNEMİYORUZ' EYLEMİ YAPTI

KARTAL'da bir araya gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 'Geçinemiyoruz' temalı eylem yaptı.

Kartal Meydanı'nda 13.30'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bileşenleri bir araya gelerek eylem yaptı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, miting alanına çakmak ve benzeri yanıcı maddeler alınmadı.

Üreten biziz yöneten de biz olacağız şeklinde sloganlar atılan eyleme yüzlerce kişi katıldı. Eylemde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Markete dahi giremeyen, pazara-çarşıya gidemeyen milyonlar var. Evet kuyruklar bitti ancak her geçen gün raflarda temel ihtiyaç maddelerimizi bile bulamaz haldeyiz dedi.

Eş Genel Başkan Yeşil, Soğuk, rüzgar, yağmur demeden çevre illerden geldik. Bu alanı doldurduk, neden buradayız Çünkü geçinemiyoruz. Asgari ücretlilere yapılan zam saniyelik değişiyor. Hepimiz bunları yaşıyor ve biliyoruz ki bu yoksullaşma, bu fakirleşme her geçen gün bu iktidar eliyle emek düşmanı politikalarla bir kez daha üretiliyor şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından eylemciler olaysız bir şekilde dağıldı.