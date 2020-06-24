Kartal'da kayınpeder cinayeti kamerada
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Kartal'da kayınpeder cinayeti kamerada

Kartal'da kayınpeder cinayeti kamerada -Çocuklarını göremediğini iddia eden baba, kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kartal'da geçtiğimiz aylarda kayınpederin tarafından öldürülen Adnan Yılmaz'ın bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

24.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:20

Kartal'da kayınpeder cinayeti kamerada

-Çocuklarını göremediğini iddia eden baba, kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL - Kartal'da geçtiğimiz aylarda kayınpederin tarafından öldürülen Adnan Yılmaz'ın bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakacık'da yaşanan olayda, iddiaya göre boşandığı eşi ve ailesi tarafından çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğunu görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal'da geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, iddiaya göre Adnan Yılmaz isimli vatandaş, öğretmen olan eşinden boşandı. Fakat boşanmanın ardından eski eşi ve ailesi Yılmaz'a çocuğunu göstermiyordu. Eşiyle beraber olan çocuğuyla bir süre ayrı kalan Adnan Yılmaz, eksi kayınpederinin kendisine çocuğunu göstereceğini söylemesi üzerine bir akşam iş çıkışında kayınpederinin evine gitti. O sırada Yılmaz ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yılmaz'ın organlarını bağışladı. Eski damadını öldüren kayınpederin ise olaydan sonra tutuklandığı öğrenildi.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan, Adnan Yılmaz'ın eski kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eski damat ile kayınpeder sokak ortasında kavga ediyor. Adnan Yılmaz kayınpederini yere yatırarak vurduğu görülüyor. Kavgadan sonra iki şahsı vatandaşlar ayırıyor. Kavga sonrası kayınpeder ilk önce aracına yöneliyor daha sonra ise eski damadı ile yine tartışmaya başlıyor. Tartışma esnasında kayınpeder elindeki bıçağı Adnan Yılmaz'a savuruyor. Aldığı bıçak darbeleriyle Adnan Yılmaz yere düşüyor. Bıçaklanan Adnan Yılmaz, yerde yaralı halde yatarken olay yerine ambulans geldiği görülüyor.

Kartal'da kayınpeder cinayeti kamerada

Kaynak: İHA

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