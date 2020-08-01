Kartal'da kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu
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Kartal'da kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu

Kartal'da kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu Kartal'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken kurşunların hedefi olan polis hafif şekilde yaralandı.

01.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:05

Kartal'da kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu

İSTANBUL - Kartal'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken kurşunların hedefi olan polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden otomobille kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal, Çarşı Mahallesi, Mülayim Sokak'ta saat 21.00 sıralarında iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. O esnada kavgayı gören A.Y. isimli polis memuru sivil kıyafetli bir şekilde öfkeli grubu ayırmak istedi. İki grubun arasına giren polis memuru, kavga eden grubun içerisinde olan Halil S. isimli saldırganın silahından çıkan kurşunun hedefi oldu. Bacağından hafif şekilde yaralanan polis memuruna ilk müdahale çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansta yapılırken daha sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgayı ayırmak isterken silahlı saldırıya uğrayan polis memurunu yaralayan Halil S. isimli saldırgan kısa süre sonra olay yerinden kaçtığı otomobiliyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Asayiş Büro Amirliğindeki ilk ifadesinde silahla yaraladığı kişinin polis olduğunu bilmediğini söyleyen saldırganın işlemleri devam ediyor.

Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi

Polise gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilirken özel harekat polisleri de uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini aldı. Zırhlı araçlar sokak giriş çıkışını kapatırken Olay Yeri İnceleme ekipleri tüm delilleri topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kartal'da kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu

Kaynak: İHA

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