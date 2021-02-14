Kartal'da karla mücadelede ekipleri iş başında

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kartal Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren yoğun bir mesaiye girdi. Ekipler yolların kapanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartal'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve soğuk hava sebebiyle harekete geçen Kartal Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla yollarda buzlanmayı engellemek için bütün gece aralıksız tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Halen çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, özellikle Kartal'ın Uğur Mumcu, Yakacık ve Aydos gibi yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve buzlanmalara karşı yoğun bir çalışma yürütüyor.

40 personel, 4 tuzlama aracı, 2 jcb, 1 greyder, 4 transit ve 3 adet 4X4 pikap ile ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması ve temizlik çalışmaları yapan Karla mücadele timinin yanı sıra; Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de karla mücadele kapsamında koordineli bir çalışma yürüterek kar yağışın ilçede yaşamı aksatmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

"EKİPLERİMİZ 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yoğun kar yağışı öncesi ekiplerimizi ve araç filomuzu hazır hale getirmiştik. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz, özellikle araç ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi, gün içerisinde de bu çalışmalar devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz 7/24 çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu tedbirlerle hiçbir sorun yaşamayacağız" dedi.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA VE SU DESTEĞİ

Öte yandan etkili olan kar yağışı sırasında sokak hayvanları da unutulmadı. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması ve kar yağışının etkisi ile yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede besleme çalışmaları yürütüyor. Ekipler, sokak hayvanlarının öbekleştiği alanlara giderek sadık dostlar için mama ve su desteğinde bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı