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Kartal'da karla kaplı yolda kayak yaptı

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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Kartal'da karla kaplı yolda kayak yaptı

Kartal'da bir kişi, midibüse bağladığı ipe tutunup kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bir kişi, midibüse bağladığı ipe tutunup kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kentin birçok noktasında sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatan kar yağışı, kimileri için ise eğlenceye dönüştü.

Kartal'da bir kişi, midibüse bağladığı ipe tutunarak, karla kaplı yolda kayak yaptı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde bazı vatandaşlar kar üstünde horon teperken, karın yağmasını fırsat bilen çocuklar da tepsi, leğen ve çuvallarla kayarak eğlendi.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

İstanbul, Mart, kar, Güncel, Haberler

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