İSTANBUL (İHA) - Kartal'da karaya oturan gemi alev alev yandı

Yanan gemi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kartal'da Kumcular İskelesi'nde karaya oturmuş halde bulunan ve şiddetli fırtınada yan yatan Boras isimli gemide yangın çıktı. Alev alev yanan gemideki yangına itfaiye tarafından müdahale ediliyor. Yanan gemi havadan görüntülendi.

Kartal Eski Kumcular İskelesi'nde bulunan Boras isimli gemi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı. Uzun süredir rıhtıma bağlı şekilde olan gemide bugün saat 09.40 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide başlayan yangın kısa sürüdü büyüdü. Alevlere teslim olan gemideki yangına itfaiye tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldığı görüldü.

Öte yandan alev alev yanan gemi drone ile havadan görüntülendi.