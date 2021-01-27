Kartal'da kar yağışı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlayan kar, öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kartal Aydos'ta da kar yağdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı