Kartal'da kapı kapı dolaşarak ekmek dağıttılar
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Kartal'da kapı kapı dolaşarak ekmek dağıttılar

Kartal'da kapı kapı dolaşarak ekmek dağıttılar
03.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:11

Kartal'da kapı kapı dolaşarak ekmek dağıttılar Kartal'da bir mahalle muhtarı yeni tip korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle halkına kapı kapı gezerek ekmek dağıttı.

Kartal'da kapı kapı dolaşarak ekmek dağıttılar

İSTANBUL - Kartal'da bir mahalle muhtarı yeni tip korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle halkına kapı kapı gezerek ekmek dağıttı.

Kartal'da Atalar Mahalle Muhtarı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinden çıkamayan mahalle halkına kapı kapı ekmek dağıttı. Kartal'da her zaman ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Muhtarlık yönetimi yeni tip korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 3 gün evlerinden çıkamayan vatandaşların da imdadına yetişti.

Ekmek ve pide dağıtımını Gazi ve şehit yakınlarına, sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi Vatandaşlara gerçekleştirdiklerini belirten Mahalle Muhtarı Erhan Gülmüş, "Ramazan ayının başlaması ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan mahalle halkımıza, sağlık çalışanlarımıza, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 3 gün boyunca ekmek ve pide dağıttık. Bu dağıtımlarımıza Muhtarlık olarak devam edeceğiz. Gönüllü vatandaşlarımızdan alıyor ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Kartal'da kapı kapı dolaşarak ekmek dağıttılar

Kaynak: İHA

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