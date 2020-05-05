Kartal'da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti
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Kartal'da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti

Kartal'da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti
05.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:22

Kartal'da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti Ölen çiftin oğlu olay yerinde sinir krizi geçirdi Kartal'da iddiaya göre 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü.

Kartal'da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti

Ölen çiftin oğlu olay yerinde sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Kartal'da iddiaya göre 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü. Ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Haberi duyarak olay yerine gelen çiftin oğlu gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

Kan donduran olay, Kartal Esentepe Mahallesi Leman Sokakta 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki Lokman Of, tartıştığı eşi Zekiye Of (68)'u bıçaklayarak öldürdü. Ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın ve eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alarak çalıştığı işyerinden çıkıp olay yerine gelen çiftin oğlu gözyaşlarına boğuldu.

Kartal'da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti

Kaynak: İHA

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