Kartal'da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti
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Kartal'da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti

Kartal'da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti
05.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:10

Kartal'da iddiaya göre 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü.

Kartal'da iddiaya göre 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü. Ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Haberi duyarak olay yerine gelen çiftin oğlu gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

Kan donduran olay, Kartal Esentepe Mahallesi Leman Sokakta 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki L. O., tartıştığı eşi Z.O.(68)'u bıçaklayarak öldürdü. Ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın ve eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alarak çalıştığı iş yerinden çıkıp olay yerine gelen çiftin oğlu gözyaşlarına boğuldu.

(Gamze Erdemir - Aykut Zor/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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