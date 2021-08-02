KARTAL'DA KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI:  2 YARALI
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KARTAL'DA KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI:  2 YARALI

KARTAL'DA KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI:  2 YARALI
Demirören Haber Ajansı / Buğra Akay - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Buğra AKAY / İstanbul DHAKartal'da ters istikamete giren kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Haber-Kamera: Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Kartal'da ters istikamete giren kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet ve otomobil içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 ACU 950 plakalı açık kasa kamyonet ters yönde ilerlediği sırada, 34 HU 2058 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İki aracın sürücüsü de araçta sıkıştı. 

 İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDIÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİKazayı duyan sürücülerin yakınları olay yerine akın etti. Sürücülerden birinin annesi olduğu öğrenilen kadını, itfaiye görevlisi teselli etti.  Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.  GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Kazanın ardından olay yerine gelen Cihan Küçükkol yaşananları anlattı: "Bir ses geldi sese gelip baktığımızda kaza olmuştu. Araçların içinde sıkışan sürücüler vardı. İtfaiye ve Ambulans geldi sıkışan sürücüleri çıkardılar. Ambulans ile hastaneye götürdüler " dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Akay

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KARTAL'DA KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI:  2 YARALI - Haberler
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