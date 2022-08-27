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Son dakika haberi: Kartal'da kamyona çarpan motosikletteki iki kişi öldü

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Gelen son dakika haberine göre Kartal'da kamyona çarpan motosikletteki biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Kartal'da kamyona çarpan motosikletteki biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Pendik istikametine seyreden 10 LL 320 plakalı motosiklet, Esentepe mevkisinde, aynı yönde giden 34 CNS 452 plakalı sebze yüklü kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki biri kadın iki kişi yola düşüp sürüklendi. Kazanın ardından motosiklet alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, motosikletteki yangını söndürdü.

Cesetler, incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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