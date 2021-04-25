Kartal'da kafeye düzenlenen baskında 21 kişiye 69 bin 300 lira ceza kesildi
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Kartal'da kafeye düzenlenen baskında 21 kişiye 69 bin 300 lira ceza kesildi

Kartal'da kafeye düzenlenen baskında 21 kişiye 69 bin 300 lira ceza kesildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK - Haberler | Güncel

KARTAL'da koronavirüs yasakları kapsamında kapalı olası gereken saatlerde açık olan kafeye baskın düzenlendi.

KARTAL'da koronavirüs yasakları kapsamında kapalı olası gereken saatlerde açık olan kafeye baskın düzenlendi. Kafede bulunan 21 kişiye sosyal mesafe kuralına ve sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle 69 bin 300 lira para cezası kesildi. Baskın anı kameraya yansıdı. Polis ekipleri, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde dün koronavirüs yasakları kapsamında kapalı olması gereken saatlerde bir kafenin açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 22.30'da kafeye baskın düzenledi. İçeride bulunan 21 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 69 bin 300 lira para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

(Fotoğraf)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

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