Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı

Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı İstanbul, Kartal'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kısıtlama saatinde kapalı olması gereken kafede toplanarak sosyal mesafeyi hiçe sayan 21 kişiye 69 bin 300 TL ceza kesildi.

Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul, Kartal'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kısıtlama saatinde kapalı olması gereken kafede toplanarak sosyal mesafeyi hiçe sayan 21 kişiye 69 bin 300 TL ceza kesildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gece saat 22.30'da Orhantepe Mahallesinde salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir kafenin faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Kafeye baskın düzenleyen ekipler, kafede bulunan 21 şahsın sosyal mesafe ve pandemi kurallarına riayet etmediklerini tespit etti. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 21 kişiye toplam 69 bin 300 TL ceza kesti. Öte yandan İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA