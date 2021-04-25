Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı İstanbul, Kartal'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kısıtlama saatinde kapalı olması gereken kafede toplanarak sosyal mesafeyi hiçe sayan 21 kişiye 69 bin 300 TL ceza kesildi.

Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul, Kartal'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kısıtlama saatinde kapalı olması gereken kafede toplanarak sosyal mesafeyi hiçe sayan 21 kişiye 69 bin 300 TL ceza kesildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gece saat 22.30'da Orhantepe Mahallesinde salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir kafenin faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Kafeye baskın düzenleyen ekipler, kafede bulunan 21 şahsın sosyal mesafe ve pandemi kurallarına riayet etmediklerini tespit etti. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 21 kişiye toplam 69 bin 300 TL ceza kesti. Öte yandan İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı
Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı
Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı
Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı
Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı
Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı
Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

TARLALARDAN ELLERİYLE TOPLADIKLARI ÇİLEKLERİ SATIN ALIYORLAR
TARLALARDAN ELLERİYLE TOPLADIKLARI ÇİLEKLERİ SATIN ALIYORLAR
Son dakika haberleri... 3 KARDEŞ, 4 AY İÇİNDE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri... 3 KARDEŞ, 4 AY İÇİNDE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
Kızını boğup intihar eden iş insanı, korkunç sona bu videoyu çekerek gitmiş
Kızını boğup intihar eden iş insanı, korkunç sona bu videoyu çekerek gitmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cansu Dere Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kartal'da kısıtlamayı ihlal edip kafede toplanan 21 kişiye ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:12:44. #1.16#

title