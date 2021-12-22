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Kartal'da, kafede çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da, kafede çıkan yangın söndürüldü
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal'da, bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartal'da, bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğanlık Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki kafede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kafede hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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