Kartal'da kafe ve restoranlar dezenfekte ediliyor
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Kartal'da kafe ve restoranlar dezenfekte ediliyor

Kartal'da kafe ve restoranlar dezenfekte ediliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, Kovid 19 pandemisi nedeniyle ilçede sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Kartal Belediyesi, Kovid 19 pandemisi nedeniyle ilçede sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kademeli normalleşme dönemiyle birlikte belediyenin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini, ilçe genelinde kamu kuruluşları, okullar, kafe ve restoranlar olmak üzere dezenfekte çalışmaları sürüyor. Hem esnaf, hem de vatandaşlar için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. ilçe genelinde kurallara uyulup uyulmadığına dair denetimlerinde yürütülüyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgenin ardından gerekli şartları sağlayan yeme-içme mekanları müşteri kabul etmeye başladı. Kartal Belediyesi de geçtiğimiz süreçte kovid 19 pandemisi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan işletmelere yardımcı olarak, ücretsiz dezenfekte hizmeti vermeye devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda, müşteri ağırlamaya başlayan kafe ve restoran gibi işletmelerin dezenfekte çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor.


Kartal'da kafe ve restoranlar dezenfekte ediliyor
Kartal'da kafe ve restoranlar dezenfekte ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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