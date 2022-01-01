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Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada Kartal'da kafa kafaya çarpışan araçlardan biri börekçiye daldı Kartal'da gece vakti kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki börekçiye daldı.

Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

Kartal'da kafa kafaya çarpışan araçlardan biri börekçiye daldı

İSTANBUL - Kartal'da gece vakti kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki börekçiye daldı. Savrulan diğer araç ise börekçinin duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Otomobilin börekçiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil, iddiaya göre ters yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak börek dükkanına dalarak camlarını tuzla buz etti. Savrulan diğer otomobil ise börekçinin duvarına çarparak durabildi. Kazada bir sürücü bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada bacağından yaralı olduğu öğrenilen kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin durumu iş yeri sahibine bildirmesiyle dükkanına gelen iş yeri sahibi gördüğü manzara karşısında şakına döndü. Börekçinin duvarları ve camlarında hasar meydana gelirken, hasarın tahminen 30 bin TL olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın dükkan kapalıyken meydana gelmesi bir facianın yaşanmasını önledi.

Börekçi dükkanı sahibi Mehmet Cemal Aydın, "Sabah 04.30'da geldik. İki araç kaza yapmış. Arabanın biri kontrolden çıkarak dükkanın bu yan camından içeriye girmiş. Müşteri olmadığından dolayı şanslıyız. Çıktık geldik burası savaş alanı olmuş. Hasar tahminen 25 - 30 bin lira civarında var" dedi.

Kafa kafaya çarpışan otomobillerden birinin dükkana dalması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

Son dakika haber | Kartal'da otomobilin börekçiye daldığı kaza kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri

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