KARTAL'DA KADINI EŞARPLA BOĞARAK ÖLDÜREN SANIĞA İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS

KARTAL'da 13 Mayıs 2019'da Feride Genç'i (37) eşarpla boğarak öldürdüğü ve evinden 6 bin 800 lira çaldığı iddia edilen Muharrem Kabuk'un (51) yargılandığı davada karar çıktı.

KARTAL'da 13 Mayıs 2019'da Feride Genç'i (37) eşarpla boğarak öldürdüğü ve evinden 6 bin 800 lira çaldığı iddia edilen Muharrem Kabuk'un (51) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme , Kabuk'u "Bir suçu işleyebilmeyi kolaylaştırmak ve delillerini gizlemek amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olay anında kullanılan eşarbı silahtan sayan mahkeme heyeti, "Nitelikli yağma" suçundan da sanığın 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezalarda indirim uygulanmazken sanık son sözünde suçlamayı kabul etmeyerek "Feride'yi ben öldürmedim" dedi.

'FERİDE'Yİ ÖLDÜRMEDİM'

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Kabuk getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Avukat beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Kabuk "Ben namusum ve şerefim üzerine yemin ederim Feride'yi öldürmedim. Ben cezaevindeyken katil dışarıda dolaşıyor. Kur'an'ın üzerine el basarım. Polislikte alınan ifademi baskı altında verdim, ifadeyi kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muharrem Kabuk'u "Bir suçu işleyebilmeyi kolaylaştırmak ve delillerini gizlemek amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın suç öncesi ve sonrası davranışlarını, suç işlemekteki ısrarlı tutumunu ve pişmanlık göstermemesini gözeterek cezada indirim uygulamadı.

EŞARP SİLAHTAN SAYILDI CEZADA İNDİRİM UYGULANMADISanığın maktule karşı boğmak için kullandığı eşarpla konutta maktulün hayatına saldırı gerçekleştirdiği belirtilen kararda, sanığın malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle suç işlediğini değerlendirildi. Sanığın olay sırasında kullandığı eşarbı silahtan sayan heyet, sanığın "Silahla yağma" suçundan 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet bu cezada da indirim uygulamadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kartal'da 13 Mayıs 2019 Feride Genç (37) evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonucu Genç'in vücudunda darp izlerine rastlandığı ve boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda maktul Genç'in öldürülmeden bir gün önce notere giderek ölen eşinden kalan otomobili 11 bin 700 liraya sattığı belirlenmişti. Noterdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri maktulün yanında Muharrem Kabuk (51) isimli kişiyi tespit etmişti. Yüzündeki tırnak ve boğuşma izleri dikkat çeken Kabuk, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanığın maktulü tanıdığı, evine gittiği anlatıldı. Maktulle sanığın arasında çıkan tartışma sonucu sanık Kabuk'un maktul Genç'in şalından tutarak boğduğu belirtilen iddianamede, sanığın maktulü yatağın üzerine bıraktığı ve evden 6 bin 800 lira para alarak ayrıldığı kaydedildi. İddianamede yangının çıkış sebebinin tespit edilemediği ifade edilirken, Genç'in ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiği vurgulandı. İddianamede sanık Muharrem Kabuk'un "Bir suçu işleyebilmeyi kolaylaştırmak ve delillerini gizlemek amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla ve "Konutta nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı