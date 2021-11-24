Kartal'da kadına yönelik şiddetle mücadele paneli düzenlendi

Kartal Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı panel düzenledi. Panelde kadınların karşılaştığı şiddetler ve çözümleri konuşuldu. Panele çok sayıda Kartallı katıldı.

Kartal Belediyesi, kadınların gördüğü cinsel, fiziksel, psikolojik şiddetlerin konuşulduğu bir panel düzenledi. Panele, Eski Devlet Bakanı Önay Alpago ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan konuşmacı olarak katıldı. Panelde kadınların gördüğü fiziksel, cinsel, psikolojik şiddetler ve çözümleri konuşuldu. Panele Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Panelde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kadın danışma merkezimizi, kadın sığınma evimiz, akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz beraber şu an 3 tane kreşimizi Kartal'da hayata geçirmiş olduk. Bizim sayımız da 15'di yani 18 kreşle yeni bir nesil yetiştiriyoruz. Projelerimizin içerisinde bu dönem hedefimiz 2-3 tane daha artırmak. Büyükşehirle beraber bu sayıyı 5'e çıkartmak gibi bir hedefimiz var. Yapımı devam eden merkezlerimizin içerisine, büyükşehir belediyemizle beraber kadını ve çocuğu önceleyen projeleri koyabilmek adına attığımız adımlar var" dedi. - İSTANBUL