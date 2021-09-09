Kartal'da kaçıp Tuzla'da yakalanan araçtan 10 kilo uyuşturucu çıktı
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Kartal'da kaçıp Tuzla'da yakalanan araçtan 10 kilo uyuşturucu çıktı

Kartal'da kaçıp Tuzla'da yakalanan araçtan 10 kilo uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli otomobil, polis takibi sonucu Tuzla'da durduruldu.

Kartal'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli otomobil, polis takibi sonucu Tuzla'da durduruldu. Otomobilden 10 kilo bonzai ile 13 adet cep telefonu ele geçirilirken araçta bulunan iki kişi yakalandı.

Kartal'da 6 Eylül Pazartesi günü yaşanan olayda, Kordonboyu Mahallesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan bir araç kovalamaca sonucu Tuzla'da Marmara Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta bulunan R.D. ve Ş.Ö. isimli şahıslar yakalandı.

Araçta yapıla aramalarda, 10 kilo 525 gram bonzai, 66,18 gram metamfetamin, 1 adet paketleme makinesi, 28 adet şeffaf poşet, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan işlem yapılan şahıslardan Ş.Ö. adli makamlarca serbest bırakılırken, R.D. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(Cem Güney Kılıç/İHA)

Kartal'da kaçıp Tuzla'da yakalanan araçtan 10 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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