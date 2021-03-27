Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın Kartal'da kaçak olarak silah atölyesi ve diş muayenehanesi olarak kullanılan bir adrese baskın düzenledi.

Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın

İSTANBUL - Kartal'da kaçak olarak silah atölyesi ve diş muayenehanesi olarak kullanılan bir adrese baskın düzenledi. Kaçak olarak silah imalathanesi ve diplomasız, diş muayenehanesi olarak kullanılan adrese yapılan baskında çok sayıda silah ve diş muayenesinde kullanılan ilaç ele geçirildi.

Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine yapılan baskında çok sayıda silah ve diş muayenehanesinde kullanılan ilaç ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste silah imalatı yapıldığı ve aynı adresin kaçak ve diplomasız olarak diş muayenehanesi olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda V.B.Y. ve M.Ö.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste gerçekleştirilen kontrollerde diş muayenesinde kullanılan bir adet muayene masası, ekipman ve muayene esnasında kullanıldığı değerlendirilen ilaçlara el konuldu. Aynı adreste yapılan aramalarda;

5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet şarjör, 43 adet farklı çaplarda fişek, 58 adet icra yayı, 7 adet icra mili, 3 adet namlu, 3 adet tabanca sürgüsü, Silah tamirinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet makine, namlu açmak için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet dikey matkap ele geçirildi.

Adreste yakalanan şahıslar "Yasadışı Silah Ticareti" ve "1219 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından 26.03.2021 tarihinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen V.B.Y. ve M.Ö.T isimli şahıslar hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulandı.

Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın
Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın
Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın
Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Vladimir Putin Mustafa Şentop Erkan Kandemir Jülide Sarıeroğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal'da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:30:42. #1.14#
title