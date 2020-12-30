Kartal'da kaçak içki ve tütün denetimi
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Kartal'da kaçak içki ve tütün denetimi

30.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:24

Kartal'da kaçak içki ve tütün satışının engellenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, içki kitleri, elektronik sigara likidi, tütün mamülleri ile tabanca fişekleri ele geçirildi.

Kartal'da kaçak içki ve tütün satışının engellenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, içki kitleri, elektronik sigara likidi, tütün mamülleri ile tabanca fişekleri ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak içki satışının engellenmesine yönelik 21 iş yerinde denetim yaptı.

Denetimlerde Yeni Mahalle Samandıra Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde, içki yapımında kullanılan çeşitli markalarda 104 rakı ve votka kiti, 51 elektronik sigara likidi, 171 adet 20'şerli paket halinde 3 bin 420 dolu makaron, 11 kilogram açık kıyılmış tütün, çeşitli markalarda kapalı paket halinde toplam 4 kilo 225 gram bandrolsüz tütün ele getirildi.

Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayisinde yapılan kontrollerde ise; 588 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulundu.

İş yeri sahipleri hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kartal'da kaçak içki ve tütün denetimi
Kartal'da kaçak içki ve tütün denetimi
Kartal'da kaçak içki ve tütün denetimi
Kartal'da kaçak içki ve tütün denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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