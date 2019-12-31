Kartal'da istinat duvarının çökme anı kamerada
KARTAL'DA İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA (yeniden)Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KARTAL'da binanın otopark istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KARTAL'DA İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA (yeniden)
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KARTAL'da binanın otopark istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan
çukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.