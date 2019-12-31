Kartal'da istinat duvarının çökme anı kamerada
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Kartal'da istinat duvarının çökme anı kamerada

KARTAL'DA İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA (yeniden)Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KARTAL'da binanın otopark istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

31.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:30
Kartal'da istinat duvarının çökme anı kamerada

KARTAL'DA İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA (yeniden)

Çağrı ÇALIŞKAN - - KARTAL'da binanın otopark istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan

çukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kartal'da istinat duvarının çökme anı kamerada
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