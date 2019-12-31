Kartal'da istinat duvarının çökme anı kamerada
KARTAL'da binanın otopark istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KARTAL'da binanın otopark istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşançukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.