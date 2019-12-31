KARTAL'DA İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA
KARTAL'da binanın otopark istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
31.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:14
KARTAL'da binanın otopark istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşançukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü: ----------Çökme anının kamerada
Kaynak: DHA