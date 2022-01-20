Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (2) - Haberler
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Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (2)

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (2)

Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (2)

Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (2)

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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