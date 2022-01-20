Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı - Haberler
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Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı

Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul Kartal'da hurdaya çıkan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da hurdaya çıkan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış hurdaya çıkan "Boras" isimli gemide, parçalara ayrılırken yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi sürüyor.

Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı

Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı

Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı

Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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