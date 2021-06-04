Son dakika haberi! Kartal'da iş yerine kumar operasyonu kamerada

Son dakika gündem haberine göre KARTAL'da iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 15 kişiye toplam 66 bin 608 lira para cezası kesildi.

KARTAL'da iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 15 kişiye toplam 66 bin 608 lira para cezası kesildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı. Kartal Topselvi Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Dün saat 22.45'te iş yerine giden ekipler, içeride toplam 15 kişinin olduğunu, 7 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit etti. Koronavirüs tedbirlerine uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira, kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 352 lira, iş yeri sahibine de 5 bin lira olmak üzere toplam 66 bin 608 lira idari para cezası işlemi uygulandı. İş yerinin faaliyetlerine de son verildiği belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek