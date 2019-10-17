Kartal'da iş yeri yangını

17.10.2019 19:46

Kartal'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan atölyede çıkan yangın söndürüldü.

Gümüşpınar Mahallesi Balcıdere Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın alt katında bulunan çerçeve atölyesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, iş yeri çalışanları ve binada bulunanlar tahliye edildi.

Atölye önündeki bir minibüsün de yanarak hasar gördüğü yangın itfaiye erlerince söndürüldü.

Bu arada, yoğun dumandan etkilenen 4 vatandaşla söndürme çalışmaları sırasında parmaklarından yaralanan 2 itfaiye erine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA