Kartal'da ilçe kaymakamı ile 23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kartal'da ilçe kaymakamı ile 23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi - Haberler
Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan, Kartal, Güncel, Haber

Kartal'da ilçe kaymakamı ile 23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 10 çocuğa, Kartal Kaymakamlığı koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

23.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:54
Kartal'da ilçe kaymakamı ile 23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 10 çocuğa, Kartal Kaymakamlığı koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Kartal Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kartal Kızılay Şubesi, çağrılar kapsamında evde kalanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ederken, doğum tarihi 23 Nisan olan çocukları da unutmadı.

Kaymakamlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum tarihleri aynı gün olan çocukları belirledi.

Belirlenen adreslere gidilmeden önce Kartal Kaymakamlığı konutuna geçen ekipler, 23 Nisan doğumlu olan Kartal Kaymakam Abdullah Demir'e de doğum günü sürprizi yaptı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Demir, çocuklara sürpriz yapmaya giderken sürprizle karşılaştığını ve mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Kaymakam Demir ile beraberindeki ekip, ilçede yaşayan 8 yaşındaki üçüz kardeşler Bilge, Beyza ve Mustafa Uzun'un evine gitti.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini pastayla gören çocukların mumları üflerken yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıdı. Demir'in "Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?" sorusuna üçüz kardeşlerden Mustafa "Doktor olmak istiyorum", Bilge, "Veteriner olmak istiyorum", Beyza da "Unuttum" karşılığını verdi.

Üçüzlerin annesi Mukaddes ve babası Yıldıray Uzun da ekibe teşekkür etti.

Kaymakam Abdullah Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bulunan ve doğum günü 23 Nisan olan çocuklara sürpriz yapmak için önceden planlama yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hem de doğum günlerine hazırlık yapıyorduk. Ben buraya gelmek için evimden çıktığım an asıl sürprizin bana yapıldığını öğrendim çünkü benim doğum günüm de 23 Nisan. İlk sürprizi bize yaptılar. Üçüz çocuklarımızın doğum gününü ve bayramlarını kutladık. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kartal Kızılay Şube Başkanı ve Vefa Grubu Koordinatörü Hüseyin Özkul ise sokağa çıkamayan çocukların neşeleneceği bir şey yapmak istediklerini ve böyle anlamlı bir günde anlamlı bir doğum günü kutlaması yapmayı planladıklarını belirtti.

Özkul, 10 mahallede 23 Nisan doğumlu 10 çocuk tespit ettiklerini kaydetti.

Kaymakam Demir ile beraberindekiler, daha sonra doğum günü olan diğer çocukların evlerine gitti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haberler
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti Haberler
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Falcao Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kartal'da ilçe kaymakamı ile 23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 17:33:50. #1.15#
title