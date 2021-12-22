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Kartal'da iki katlı kafede korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da iki katlı bir kafede yangın çıktı.

Kartal'da iki katlı bir kafede yangın çıktı. Kafenin içerisinden yayılan yoğun dumanı fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kartal'ın Soğanlık Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir kafede saat 07.15 sıralarında yangın çıktı. Kafenin ikinci katından çevreye yayılan yoğun dumanı fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kafenin ikinci katında yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ardından itfaiye ekiplerince kafede duman tahliyesi işlemi yapıldı.

Yangına tanık olan İbrahim Kaya, "Şu anda bilgimiz yok. Yangın olduğunu söylediler indik aşağıya, itfaiyeye haber verdik, geldiler müdahale ettiler. Söndürdüler araştırma yapıyorlar yangının neyden çıktığını bilmiyorum. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok" dedi. - İSTANBUL

Kartal'da iki katlı kafede korkutan yangın

Kartal'da iki katlı kafede korkutan yangın

Kartal'da iki katlı kafede korkutan yangın

Kartal'da iki katlı kafede korkutan yangın

Kartal'da iki katlı kafede korkutan yangın

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