KARTAL'DA İETT OTOBÜSÜNÜN DURAKTAKİ BİSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARTAL'DA İETT OTOBÜSÜNÜN DURAKTAKİ BİSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'DA İETT OTOBÜSÜNÜN DURAKTAKİ BİSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADACengiz ÇOBAN- İstanbul DHA - KARTAL'da dün yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayan İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı.

KARTAL'DA İETT OTOBÜSÜNÜN DURAKTAKİ BİSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Cengiz ÇOBAN- İstanbul DHA - KARTAL'da dün yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayan İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza dün saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kayarak gelen otobüs durağa çarpıyor. Otobüsten inenler bisikletlilerin yardımına koşuyor.

KARTAL'DA İETT OTOBÜSÜNÜN DURAKTAKİ BİSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
KARTAL'DA İETT OTOBÜSÜNÜN DURAKTAKİ BİSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
KARTAL'DA İETT OTOBÜSÜNÜN DURAKTAKİ BİSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
KARTAL'DA İETT OTOBÜSÜNÜN DURAKTAKİ BİSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dere yatağındaki barakalarda saklanan göçmenler, zorlu yolculuğu DHA'ya anlattı
Dere yatağındaki barakalarda saklanan göçmenler, zorlu yolculuğu DHA'ya anlattı
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Haluk Levent Demet Akalın Davut Güloğlu
Spor Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KARTAL'DA İETT OTOBÜSÜNÜN DURAKTAKİ BİSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 10:59:07. #1.15#

title