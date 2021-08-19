Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli gruptan 4 kişi yaralandı
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Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli gruptan 4 kişi yaralandı

Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli gruptan 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli kafilede bulunan 4 kişi yaralandı.

Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli kafilede bulunan 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bisikletli gruba çarptı.

Kazada yaralanan bisikletli gruptan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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