Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli gruptan 4 kişi yaralandı
Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli kafilede bulunan 4 kişi yaralandı.
Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli kafilede bulunan 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bisikletli gruba çarptı.
Kazada yaralanan bisikletli gruptan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu