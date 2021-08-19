Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
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Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)

Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı.

İsa ALMAÇAYIR -  İstanbul DHA - KARTAL'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı.

Kaza  saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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