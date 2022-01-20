Hemşire Ömür Erez'in başından vurulduğu anlar kamerada! Kurşun yağdırıp kaçmış

İstanbul Kartal'da aile sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'in, Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürüldüğü dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sağlık merkezine girerek, bir süre konuştuğu hemşireye birkaç el ateş edip, kaçtığı görülüyor.

Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi Uygun adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi. Daha sonra şüpheli Rahmi Uygun da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

HEMŞİRE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Bağcılar'da bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan vahşi cinayette detaylar yavaş yavaş netleşirken hemşire Ömür Erez'in kafasından vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın hemşire ile bir süre konuştuğu sonrasından ise ateş ettiği görülüyor.

CİNAYETLE İLGİLİ DETAYLAR NETLEŞİYOR

Olaya ilişkin yeniş ayrıntılara ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre Rahmi Uygun'un hemşire Ömür Erez'le daha önceden irtibat kurarak birlikte olmak istediği, Erez'in ise bu isteği reddettiği öğrenildi. Uygun'un bu süreçten sonra Erez'i rahatsız ettiği, bugün yaşan olayda da Uygun ile Erez'in sağlık merkezinde tartıştığı, tartışmanın sonucunda Uygun'un silahla vurarak hemşire Erez'i öldürdüğü öğrenildi.

KATİL ZANLISININ KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, cinayet şüphelisi şahsın olayın ardından sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen şüphelinin silahla ateş ederek yaraladığı hemşirenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

"KONYA'DAN BELALIM GELDİ" DEMİŞ

Olayı gören Mevlüt Koç, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. 'Polisi ara, gelsin alsın' dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı." diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri